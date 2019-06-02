Перший в Європі підводний ресторан відкрили у Норвегії

На півдні Норвегії відкрився новий ресторан Under – перший в Європі ресторан, що знаходиться під водою.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Local.

Ресторан виглядає як гігантський бетонний моноліт, який виступає зі скелястій берегової лінії, друга частина якого опущена в Північне море на глибину п’ять метрів.

Клієнти входять в ресторан з берега через прохід з дерев’яними панелями і спускаються по довгих дубових сходах. Усередині центральне місце займає гігантське плексігласове підводне вікно з панорамним видом на підводний світ.

Ресторан може обслуговувати до 40 відвідувачів в день, п’ять вечорів на тиждень. В меню в основному місцеві види риби, які виловлюють в Атлантиці.

Дегустаційне меню, що складається з 16-18 страв, коштує 2250 крон (230 євро) на людину – ціна буде вдвічі вищою, якщо в замовленні буде вино.

Проте, ресторан повністю заброньовано на наступні шість місяців.

Джерело: Європейська правда

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