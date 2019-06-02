Внаслідок обстрілу бойовиками села на Донеччині поранено місцевого жителя

Ракета розірвалася у дворі будинку місцевого жителя, він отримав поранення руки, ноги й спини.

Бойовики російсько-окупаційних формувань в черговий раз обстріляли житлові квартали села Веселе Волноваського району Донецької області. Випущена з протитанкового ракетного комплексу ракета розірвалася на подвір’ї місцевого мешканця, чоловік отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ задокументували наслідки обстрілу: частково знищений дах гаража у дворі будинку місцевого мешканця у провулку Вільному, 49. У бетонній підлозі гаража в результаті вибуху утворилася вирва діаметром 15 см, на фасаді спостерігачі побачили сліди горіння і подряпину шириною 15 см і глибиною 1 див. За оцінкою спостерігачів ОБСЄ, пошкодження стали наслідком попадання ракети ПТРК 9М113 “Конкурс”.

Літній чоловік – власник пошкодженого гаража отримав поранення. Під час розмови зі спостерігачами у нього були забинтовані ліва рука, ліва нога і спина. За словами постраждалого, він був поранений під час вибуху у дворі його будинку ввечері 30 травня.

“Проаналізувавши профіль рельєфу місцевості між позиціями Збройних сил України та пошкодженою господарською будівлею, а саме висоти на місцевості, з урахуванням напрямку прямого пострілу, можна зробити єдиний правильний висновок про причетність до злочину збройних формувань Російської Федерації”, – констатували в штабі ООС.

“Українська сторона СЦКК засуджує цинічні дії російсько-німецьких окупаційних військ, які не відмовляються від агресивних намірів збройним шляхом спровокувати конфлікт, що ставить під загрозу життя і здоров’я цивільного населення, звинувачуючи при цьому Збройні сили України”, – додали в штабі.

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Нагадаємо, що протягом січня-квітня бойовики російсько-окупаційних формувань як мінімум 12 разів обстріляли школи в Донецькій і Луганській областях, що в чотири рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Джерело: ZN.UA

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