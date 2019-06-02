У Венеції величезний круїзний лайнер врізався в причал: відео

Вранці 2 травня круїзний лайнер компанії MSC Opera — один з численних гігантських кораблів, які регулярно заходять у Венеціанську лагуну — втратив управління в процесі швартування і зіткнувся з прогулянковим теплоходом, що стояв біля причалу. Борт теплохода зрізало, як ножем; кілька людей з корми впали у воду. Круїзний лайнер ще деякий час після зіткнення продовжував рухатися, напираючи на причал.

У результаті зіткнення постраждало як мінімум чотири людини: двоє отримали легкі травми, ще двох з більш серйозними ушкодженнями доставили в лікарню.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

За попередніми даними, круїзний лайнер почало зносити в бік з-за сильної течії.

На відео видно, як люди, очевидно пасажири прогулянкового теплохода, в паніці біжать по причалу, намагаючись знайти вихід у загородженні, тоді як величезний корабель насувається на них.

Пізніше в той же день у Венеції пройшли спонтанні протести проти дозволу круїзним лайнерам входити в лагуну.

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