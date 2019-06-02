На чемпіонаті Європи з академічного веслування українки здобули бронзу

Український жіночий екіпаж четвірки виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування в Люцерні (Швейцарія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.

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Жіноча четвірка парна у складі Євгенії Довгодько, Дарини Верхогляд, Анастасії Коженкової та Яни Дементьєвої стала третьою з результатом 6: 18.82 хвилини.

Наших спортсменок випередили представники Німеччини (6:16:69) і Нідерландів (6:17:08).

Джерело: Цензор.НЕТ

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