Знесення пам’ятника Жукову в Харкові: поліція відкрила дві кримінальні провадження

Харківські правоохоронці відкрили дві кримінальні провадження за фактом знову пам’ятника Жукову на акції протесту 2 червня.

Про це повідомили в ГУ НП Харківської області.

За інформацією поліції, інцидент кваліфікували за частиною 2 статті 296 («хуліганство, вчинене групою осіб) та частиною 2 статті 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, сьогодні близько сотні активістів націоналістичних організацій знесли пам’ятник маршалу Жукову. Перед цим у активістів сталася сутичка зі співробітниками поліції, в ході якої були використані кийки та газові балончики. В результаті цього троє правоохоронців отримали хімічний опік очей і були госпіталізовані.