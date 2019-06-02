Бойовики на Донеччині обстріляли будинки мирних жителів населеного пункту Веселе

Бойовики в ООС обстріляли будинки мирних жителів населеного пункту Веселе Донецької області. Про це повідомляє штаб ООС.

«Так, 31 травня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ бачили, що були знищені північна і східна сторони азбестовим даху гаража у дворі одноповерхового будинку по провулку Вільному, 49 у населеному пункті Веселе Донецької області», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, представники Місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см і сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. А також воронку діаметром близько 15 см в бетонній веранді біля гаража і залишки снаряда, зокрема мідні дроти наведення.

Відзначається, що дані ушкодження виникли в результаті недавнього розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 «Конкурс»), випущеної з західного напрямку.

Також спостерігачі бачили літнього чоловіка з бинтовими пов’язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він назвався жителем вказаного будинку. За його словами, поранення він отримав увечері 30 травня в результаті вибуху, який стався у дворі його будинку.