В Україні злетіли ціни на продукти харчування: що відбувається і чого чекати

Експерт підрахувала скільки українцю влітку 2019 року обійдеться продуктовий набір з п’яти традиційних страв: борщ, бутерброд з салом, овочевий салат, вареники з грибами і картоплею, компот.

Фахівець Української аграрної конфедерації Неля Онищенко повідомила, що за рік обід подорожчав на 11%, незважаючи на те, що сало подешевшало.

Експерт зазначила, що, як рік тому, найбільше подорожчав борщовий набір. За рік ціна на капусту підскочила на 43,1%, картоплю — на 78%, моркву — на 12%, буряк — на 62,3%, цибуля — на 146%, за весну капуста подорожчала на 37,7%, картоплю — на 80,75%, моркву — на 91,77%, а буряк — на 107,93%.

Найдорожчою стравою залишається український борщ — 10,11 грн, — який три місяці тому можна було приготувати на 1 грн (або на 9,7%) дешевше. Ще одна традиційна страва — вареники — зросло в ціні за весну на 8,5%, тепер вони коштують майже 7 грн. Серед інгредієнтів, крім картоплі, також подорожчали борошно (+10,4%) та гриби (+1,5%).

Однак подешевшали овочі – огірки і помідори, які в середньому коштують 24 грн/кг та 37 грн/кг Соняшникова олія також подешевшало до 33,93 грн. Також знизилися ціни на курячі яйця, до 22,4 грн.

Онищенко прогнозує, що ціни на борщовий набір торішнього врожаю близькі до мінімуму, адже масово продають свіжі тепличні овочі. Трохи ще знизиться ціна яєць, а ось м’ясо і молокопродукти не стануть доступнішими.