Рекордна спека зафіксована у Нідерландах (відео)

У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 31 градуса тепла і досягли рекордного рівня.

Попередній рекорд був зафіксований 2 червня 1947 року, тоді було 29,5 градусів, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

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У Нідерландах зафіксували рекордну спеку / Фото: Драбок Ірина, Укрінформ

Щоб врятуватися від спеки, люди від самого ранку вирушили на море в Гаагу, чим спричинили великі затори на дорогах.

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При цьому через велику кількість охочих потрапити на море деякі в’їзди на пляж перекрили. Усі парковки біля моря заповнені велосипедами, скутерами, мотоциклами та автівками.

За прогнозами синоптиків, спека спаде вже завтра до +21 градуса.

Джерело: Укрінформ

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