«Я хочу бути трошки Стівом Джобсом української політики» — Саакашвілі

Повернувшись в Україну екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що хоче бути Стівом Джобсом української політики.

Про це політик заявив в інтерв’ю для ТСН.

«Як ви собі уявляєте своє майбутнє в Україні? Прем’єр-міністр?» — поставив питання журнаалист.

«Ні, я хочу бути трошки Стівом Джобсом української політики. Генерувати ідеї», — відповів Міхеїл Саакашвілі.

Він зазначив, що не готується до позачергових парламентських виборів.

«По-перше, я ще не готуюся і ніхто не фінансує. Хочу створити майданчик для нових ідей, фонд. За мною не стоїть ні Держдеп, ні Брюссель. У мене є голова на плечах», — заявив він.