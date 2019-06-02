Голова відкрита, куля там залишиться: що зараз з хлопчиком, якого підстрелили п’яні поліцейські

5-річний хлопчик, якого підстрелили п’яні поліцейські, продовжує перебувати у важкому стані. Лікарі так і не змогли витягнути кулю з мозку, можливо, вона там залишиться назавжди. Про це Громадському повідомила бабуся хлопчика Олександра Тлявова.

«Черепна коробка повністю роздроблена. Куля відрикошетила, побила всю черепну коробку і застрягла в мозку. Її не можуть дістати і вона, ймовірно, там так і залишиться. Зробили трепанацію, прибрали всі ці кістки і повністю все повычищали. Я так розумію, що голова зараз відкрита, щоб набряку сильного не було», — розповідає бабуся пораненого хлопчика.

За її словами лікарі постійно перебувають поруч з ним і бояться давати прогнозів, навіть на півгодини вперед.

Бабуся хлопчика зазначає, що зараз багато допомагають їм матеріально.

«Якщо дасть Бог, то це на реабілітацію буде на довгі місяці. Потрібні були одні ліки, яких не було в цій лікарні, то домовилися, щоб їх передати з іншої лікарні сюди», — додала вона.

Тлявова розповіла, що в лікарню приїжджав начальник районного відділення в поліцію і розповідав, що його підлеглі визнають свою провину.

«Але вони такі п’яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п’яні. Просто розважалися», — розповіла вона.

Бабуся пообіцяла, що не дасть спустити наслідок на гальмах — «однозначно, вони будуть сидіти». Вона виступає категорично проти звільнення їх під заставу.

Тим часом прокуратура вже оголосила затриманим поліцейським про підозру. Прокурори хочуть просити у суду домашнього арешту для них.