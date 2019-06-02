Будинок Саакашвілі під Києвом: ділянка купувала мама, будували — друзі

Повернувшись в Україну екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розповів, що живе в елітному селищі під Києвом в будинку, який побудували його друзі, а ділянку придбала його мама.

Саакашвілі після повернення українського громадянства оселився у власному будинку під Києвом, і вперше пустив до себе журналістів. Одноповерховий будинок, за його словами, належить матері Саакашвілі, політик говорить – велику кількість поверхів йому і не потрібно. Все, що потрібно, уміщається на одному – велика кімната, дві маленькі спальні і ванна кімната. Не вистачає, за словами політика, тільки альтанки.

«Це будинок моєї сім’ї. Десь 2,5 роки тому ми почали це будувати – купили ділянку, 550 квадратних метрів. Село Лісники. Будівельники нам сказали – 5 тижнів і все буде готово. У мене 120 квадратних метрів. Почали 2,5 роки тому і ще не закінчили», — розповів Саакашвілі.

Він підтвердив, що будинок зареєстрований на маму.

«Ділянка моя мама купувала за 25-30 тисяч доларів… Так, мама — власник і ректор найбільшого університету в Грузії. І вона цим займається 25 років. Коли ми закінчили цей будинок будувати, сюди прийшов кіт і вирішив, що це його будинок. І вчора він був дуже незадоволений, бо я з’явився і зайшов в його будинок без дозволу. Було дуже незадоволене обличчя. Тому що зараз його будинок окупують якісь там грузини», — заявив політик.

Саакашвілі також заявив, що цей будинок під Києвом — найкраще, що він побудував.

«Так! Але я нічого не заробив, цей будинок, де ми зараз – це найкраще, що я збудував. Я був 25 років у політиці», — сказав він.

У той же час, відповідаючи на питання, у скільки можна оцінити ваш стан, Саакашвілі заявив, що цей будинок під Києвом робили друзі і помічники.

«150 тисяч доларів. 150, квартира дружини і цей будинок. Його робили друзі і помічники», — розповів Саакашвілі.

Він сподівається, що в цьому будинку буде жити з дружиною.

«Ну, вона приїде, сподіваюся. Вчора вони не вірили. Вони ж зі мною були на кордоні, коли перетинали перший раз. Вони сиділи всі разом і спостерігали за цим по телевізору в Грузії. Вчора вони дзвонять і кажуть – ми очам своїм не віримо, цього разу без проблем», — зазначив Саакашвілі.

Варто нагадати, що в січні 2018 року ЗМІ писали, що за даними, отриманими з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, члени сім’ї екс-президента Грузії придбали земельну ділянку з будинком в одному з елітних районів передмістя Києва селищі Лісники. Примітно, що зазначений ділянка була придбана у квітні 2017 року і виходячи з середньої вартості аналогічних оголошень за чималі гроші. Так, середня вартість ділянки в с. Лісники, Київської області коливається від 48 до 150 тисяч доларів.

Цей будинок обійшовся Гулі Аласанія — матері Саакашвілі — більш ніж 3,5 млн гривень. Про це свідчать документи фірм-розпорядників, які здійснювали ремонтні роботи та закупівлю будівельних матеріалів. Сам же ділянку в 10 соток в селі Лісники під Києвом з невеликим житловим будинком матір екс-президента Грузії набула навесні 2017 року.

Це відкриті дані з Держгеокадастру. Фактично на мощі старого будинку площею 32 квадрата звели новий — значно більше. Крім нього на ділянці з’явився будиночок охорони. Дворівневий сад з терасами і гараж.

Саакашвілі в 2018 році у соцмережі Facebook прокоментував цю інформацію так: «У 2016, коли я переїхав до Києва з Одеси і моя мама побачила що я тут надовго, вона продала батьківську хату в центрі Тбілісі і купила маленький ділянка під Києвом, де майже рік тому почала будівництво одноповерхового трикімнатного будинку. Ділянка на якій стоїть будинок близько 6 соток. Житлова площа будинку 64 кв. м)».

Саакашвілі додав, що каркас будинку вона добудувала, але всередині ремонт так і не змогла зробити і він вже з серпня минулого року стоїть практично без руху.

Зараз же Саакашвілі заявив, що житлова площа будинку становить 120 кв. див.