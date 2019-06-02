«Переговори з Росією потрібні, але спочатку нам треба покаятися»: Кернес відзначився скандальною заявою

Харківський мер і глава партії «Довіряй справах» Геннадій Кернес заявив, що Києву необхідно вести переговори з державою-агресором. Як передає replyua.net таке скандальну заяву він озвучив л на об’єднавчому з’їзді згаданої політичної сили.

«Чому деякі соромляться прямих переговорів з Росією? Чому ми соромимося прямих переговорів з Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я впевнений, що все треба вирішувати з розумом і ми передусім повинні покаятися, що ми звинувачуємо один одного, а потім знаходимо крайніх і не просимо вибачення», — сказав він. Свою точку зору він пояснює останніми соціологічними опитуваннями, мовляв, у цьому зацікавлені українці.

«Ми повинні вести переговори з Російською Федерацією, тому що ми розуміємо, що це запит нашого населення України. Це не запит мій особистий. Це запит населення України. Це соціологія така: потрібні прямі переговори», — оскандалився політик.