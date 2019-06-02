В Україні витворили 3D-принтер для металургії

Українці з «Червоної хвилі» впроваджують cleantech в металургії: компанія запровадила екологічний 3D-друк у металургії. Друкують на 3D-принтері авіадеталі з титанового дроту.

Це економити матеріал та зменшує викиди CO2.

Раніше на деталь витрачали 20 кг титану, зараз – 3 кг. Про це пише видання Шотів. “Для нас головне – зробити виробництво екологічним, бо металургія – головний забруднювач”, – говорить директор компанії Дмитро Ковальчук.

Розробили технологію інноватори з “Червоної хвилі”. Над установки 2 рокі працювала група дослідників. Отримали грант у рамках програми «Кліматичні інноваційні ваучери». Тепер друкують по 3 кг деталей на годину.

Виробляють тестові деталі для закордонних замовників. “Для українських компаній – безкоштовно, хочемо аби вже переходили на екологічне”, – пояснює Дмитро Ковальчук. Якщо раніше для кілограмового титанового виробу потрібно було 10-20 кг матеріалу, то зараз достатня 2-3 кг. І різниця — це не тільки зекономлений титан, це ще й зменшення шкідливих викидів в атмосферу.