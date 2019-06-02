Зеленський не носити краватку і ділові костюми: чому

Цікаве питання від розумної журналістки радіо НВ — про дрес-код президента Зеленського.

Дрес-код президента Зеленського, його схильність до стилю кежуал або навіть до елементів спортивного одягу, ймовірно, мають дві причини.

Перша — слідування стилю деяких світових лідерів бізнесу — як то Джобс, Цукерберг і тд.

Друга — політичний знак чи послання — я звичайна людина.

І перше, і друге вже не нове у світовій політиці, і не Зеленський винайшов це. Навіть такі ультра-консервативні новини світу «високої дипломатії» як зустрічі Великої сімки чи двадцятки не обходяться без зустрічей без краваток або без переодягання у національні костюми тощо.

А скільки тепер з політиками відбувається різного роду «шкарпеткових інцидентів», які викликають захоплення і коментарі світових медіа та мільйонів глядачів!

Ще Алексіс де Токвіль спостеріг, що світ розвивається шляхом «демократизації» — демонтажу усіх видів бар»єрів (кланові, класові, релігійні, соціальні і тд, і тп) у спілкуванні та взаємодії громадян.

Навіть дипломатичний протокол (найбільш консервативний розділ науки і практики дипломатії) стає загальнодоступним — наприклад, сто п»ятдесят — двісті років тому бізнес-картки були привілеєм чи інструментом лише послів, а зараз — найбільш поширеним і обов»язковим елементом ділової етики назагал.

Демократизація зовнішнього вигляду політиків є частиною цього процесу.

Для Володимира Зеленського — це «фішка», цілком конкретно апелювання до одного з основних месиджів його виборчої кампанії — «я не такий, як старі, я інший, я доступний, я простий, я людяний, я не визнаю штучних бар»єрів між собою і співгромадянами».

При цьому варто відзначити, що президент має стиль — він у прекрасній фізичній формі, йому личить те, що він вбирає, його одяг гарний і не ображає естетичні почуття, навіть якщо допустити, що політик Володимир Зеленський порушує в чомусь дипломатичний протокол.

Але ж ми також бачили, що політик Зеленський цілком здатний розуміти, де підкреслення через форму одягу свого основного політичного месіджу доречне, а де — ні: і на зустрічі у президента Макрона, і під час інаугурації Володимир Зеленський носив бездоганно діловий, офіційний, формальному костюм з краваткою.

Проте у випадку із зустріччю з міністрами закордонних справ Німеччини і Франції (на фото зустрічі президент України одягнений у сорочку без краватки та піджака, а гості «при усьому параді») «протокольна проблема» таки є.

Метою дипломатичного протоколу назагал є створення таких обставин дипломатичного спілкування, які б забезпечили повагу і рівність сторін.

Якщо одна сторона отримує якусь перевагу, то для іншої це може бути образою і причиною вчинити демарш та скандал.

Саме тому у світі дипломатії, який демократизується, правила мають залишатися однаковими для усіх. На самітах Великої сімки або усі одягнуті формально, або усі без краваток, або усі переодягаються у кімоно.

Так має бути і в адміністрації президента України — усі учасники зустрічей і президент України, і іноземні гості не мають бути в однаковій ситуації. Щонайменше — іноземні гості мають бути попереджені, який стиль одягу обере український президент, і мати можливість чі право адаптуватися до ситуації.

Правило кажуал дрес-кодом на робочих зустрічах з представниками деяких монархій і консервативних держав я би не рекомендував навіть пробувати практикувати. Альо під час зустрічей з нашими друзями з Європи і Північної Америки — чом би й ні?

Як говорив Козьма Прутков «неважливо, якщо щось йде неправильно — можливо це красиво виглядає». Наприклад, це може звучати як відкидання будь-яких бар»єрів, рамок, кордонів і меж у спілкуванні з тією частиною світу, з якою Україна хоче інтегруватися, але наразі наштовхується на нездоланні бар»кур’єри, рамки, кордони і межі.

Того немає, з моєї точки зору, жодної проблеми, що «на своїй території» президент Зеленський встановлює свої правила дрес-коду, тім більше, що вони мають цілком зрозумілу природу.

Проблема в тому, що служба протоколу президента поки не адаптувалась до політичного моменту, стилю і вимог нового господаря Банкової.

Очевидно, команда, яка прийшла з Зеленським не розуміє цих нюансів, а професійна команда держслужбовців в адміністрації президента поки не користується довірою президента настільки, щоб обговорити з ним усі ці деталі.

Альо це не найскладніше питання формування нової команди і нових підходів. Це потрібно просто взяти і зробити.

Богдан Яременко