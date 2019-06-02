У анексованому Криму влаштували показові навчання військово-космічних сил РФ

На полігоні Чауда в анексованому Криму російські військово-космічні сили провели навчання та показові виступи за участю кількох десятків бойових вертольотів і літаків. Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Так, згідно з інформацією, над Феодосією російські військові розіграли навчальний бій. «Бомбардувальники і штурмовики завдали ударів по наземних цілях.

В якості мішеней використовувалися макета потім літаків та фрази об’єкти, що імітують позіції сухопутних військ і наземну інфраструктуру», — йдеться в повідомленні.