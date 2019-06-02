У Туреччині жителі налякані потужним землетрусом

На заході Туреччині експерти зафіксували потужний землетрус.
Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Землетрус магнітудою 4,6 не на жарт перепугало людей в регіоні – місцевих та безліч туристів:
«Землетрус було зафіксовано в 13.08 по часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 155 кілометрах на схід від міста Стамбул», — йдеться в повідомленні джерела.
Відомо, що осередок залягав на глибині семи кілометрів. Про жертви в результаті НП поки нічого не відомо.