У Туреччині жителі налякані потужним землетрусом

На заході Туреччині експерти зафіксували потужний землетрус.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус магнітудою 4,6 не на жарт перепугало людей в регіоні – місцевих та безліч туристів:

«Землетрус було зафіксовано в 13.08 по часу UTC. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 155 кілометрах на схід від міста Стамбул», — йдеться в повідомленні джерела.

Відомо, що осередок залягав на глибині семи кілометрів. Про жертви в результаті НП поки нічого не відомо.