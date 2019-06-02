Суд ООН в Гаазі розгляне заперечення Росії за позовом України

У понеділок Міжнародний суд ООН в Гаазі почне розгляд заперечень Росії про наявність у юрисдикції суду за позовом «Україна проти Росії».
Вона нагадала, що позов від 2017 року щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
«В 10 ранку суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції по нашому великому позовом. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті», — написала Зеркаль.
Вона додала, що більшість українських матеріалів буде оприлюднений на сайті суду вже в понеділок.
«Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику», — зазначила заступник міністра.
За її словами, в МЗС морально готові до чергової порції російської пропаганди під час виступу представників РФ в понеділок.
«Незважаючи на те, що наша делегація набагато менше російської, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи про катастрофу МН17, терористичних актах в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, що забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь у всіх переговорах з росіянами з цих питань», — написала Зеркаль.