Суд ООН в Гаазі розгляне заперечення Росії за позовом України

У понеділок Міжнародний суд ООН в Гаазі почне розгляд заперечень Росії про наявність у юрисдикції суду за позовом «Україна проти Росії».

Вона нагадала, що позов від 2017 року щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«В 10 ранку суд в Гаазі почне розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції по нашому великому позовом. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті», — написала Зеркаль.

Вона додала, що більшість українських матеріалів буде оприлюднений на сайті суду вже в понеділок.

«Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику та еквілібристику», — зазначила заступник міністра.

За її словами, в МЗС морально готові до чергової порції російської пропаганди під час виступу представників РФ в понеділок.

«Незважаючи на те, що наша делегація набагато менше російської, вона складається з перевірених часом представників МЗС, СБУ, ГПУ, які безпосередньо розслідують справи про катастрофу МН17, терористичних актах в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, що забезпечують надання міжнародно-правової допомоги та брали участь у всіх переговорах з росіянами з цих питань», — написала Зеркаль.