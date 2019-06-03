Військовий експерт розповів про критичну проблему бойовиків “ЛНР”

У т.зв. “2-му армійському корпусі ЛНР” все більше виникають проблеми з наявністю запасних частин і ремонтом автомобільної техніки.

Про це координатор групи “Інформаційний опір”, нардеп від “Народного фронту” Дмитро Тимчук повідомляє на своїй сторінці в Facebook

За даними військового експерта, в штабі армійського корпусу складений список “особливо дефіцитних” запчастин з проханням про відповідне їх постачання з Росії. У документі зазначено, що в разі відсутності поставок зазначених деталей і вузлів “кількість несправної автотехніки може досягти критичної позначки в цілому ряді частин і підрозділів …”.

У тому ж документі містяться посилання на “труднощі з використанням ремонтно-відновлювальної бази”, яка дозволяє проводити лише “обмежений обсяг робіт з ремонту та обслуговування техніки”, додав координатор “Інформопору”.