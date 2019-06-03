Байки, спека і напівголі дівчата: як проходить мотофестиваль «Тарасова Гора» (фото)

Мотофестиваль “Тарасова гора” у селі Свидівок під Черкасами зібрав цьогоріч понад 10 тис. людей із України, Білорусі, США, Шотландії, Естонії, Ісландії й Фінляндії. Відбувається 17-й рік поспіль із 30 травня по 2 червня.

Фестиваль влаштували на базі відпочинку “Світанок”, що біля Дніпра. Номери на час заходу забронювали ще в грудні. На вході зустрічає охорона й дівчата в еротичних костюмах зайчиків. Фотографуються з байкерами на тлі банеру та спонсорів. Вартість вхідного квитка 600 грн, але безкоштовно пропускають жінок, які приїхали самі на байках, дітей до 12 років та учасників АТО.

: gazeta.ua