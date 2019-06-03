Відома українська співачка розповіла, як ледь не втратила дитину

Українська співачка Слава Камінська (учасниця дуету “НеАнгели”) розповіла, що під час другої вагітності лікарі радили їй зробити аборт.

Про це Камінська розповіла у передачі “Зірковий шлях”, повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.

Проте співачка попри проблеми під час складної вагітності, зберегла дитину.

“У мене була дуже складна вагітність, на певному терміні знайшли невелику проблемку. Мені говорили, що, можливо, краще буде зробити аборт. Але, порадившись, я сказала, що сама цього робити не буду. Якщо дійсно буде якась велика проблема, то вирішуватимемо вже за мірою надходження. А сама – ніколи в житті. Я ніколи цього не робила і для мене це складно зрозуміти”, – поділилася особистим Слава.

Співачка разом з чоловіком Едгаром Камінським виховує двох дітей – чотирирічного сина Леонарда та трирічну дочку Лауру.

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