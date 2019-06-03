Авто влетіло в ресторан: у Києві сталася моторошна ДТП, з’явилися фото та відео з місця

У суботу, 1 червня, о 22:50 у Києві на перетині вулиць Каунаської і Березневої зіткнулися Chevrolet Aveo і Toyota Corolla служби таксі «838» – від удару Toyota влетіла в літню терасу ресторану «Першотравень».

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА із посиланням на Информатор.

Як розповів водій Chevrolet, він їхав вулицею Каунаською в напрямку Дарницької площі. Водій Toyota рухався вулицею Березневою та не пропустив Chevrolet не перехресті, через що той ударив таксі в лівий бік.

Зіткнення було настільки сильним, що Toyota вилетіла на узбіччя і влетіла в літню терасу ресторану «Першотравень». На щастя, у той час відвідувачів там було небагато, обійшлося без травм.

Проте водії обох автівок постраждали. У водія Corolla серйозна травма ноги і голови, в автомобілі не спрацювала подушка безпеки. Чоловіка госпіталізовано. У другого водія розбита голова, проте він відмовився їхати до лікарні.