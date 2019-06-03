Повінь – зміна системи

Menu
Close

У скільки обійдеться українцям газ у червні: опубліковані кінцеві ціни

03.06.2019

Асоціація газового ринку України (АГРУ) опублікувала вартість газу для побутових користувачів. В кінцеву ціну входять (за 1000 куб. м):

  • оптова ціна газу з урахуванням націнки «Нафтогазу»: вона однакова для всіх газсбытов і становить 6299 грн;
  • націнка постачальника – 157,48 грн;
  • тариф на транспортування газу («Укртрансгаз») – 157,19 грн;
  • вартість послуги з розподілу газу (у кожного підприємства своя);
  • податок на додану вартість.
  • «Миколаївгаз» – 8813 грн (у травні – 8432,93 грн);
  • «Газовик» (Вінницька область) – 8808,68 грн (у травні – 8428,61 грн);
  • «Рівнегаз» – 8807 грн (у травні – 8426,93 грн).

При цьому найнижчі ціни у тих споживачів, які підключені до мереж таких підприємств (за 1000 куб. м):

  • «Київгаз» – 8190,68 грн (у травні – 7810,61 грн);
  • «Кременчукгаз» – 8200,64 грн (у травні – 7820,53 грн);
  • «Харківміськгаз» – 8259,32 грн (у травні – 7879,25 грн).
Читайте також:   Вибори президента: ЦВК опрацювала 2% протоколів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *