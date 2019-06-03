У скільки обійдеться українцям газ у червні: опубліковані кінцеві ціни

Асоціація газового ринку України (АГРУ) опублікувала вартість газу для побутових користувачів. В кінцеву ціну входять (за 1000 куб. м):

оптова ціна газу з урахуванням націнки «Нафтогазу»: вона однакова для всіх газсбытов і становить 6299 грн;

націнка постачальника – 157,48 грн;

тариф на транспортування газу («Укртрансгаз») – 157,19 грн;

вартість послуги з розподілу газу (у кожного підприємства своя);

податок на додану вартість.

«Миколаївгаз» – 8813 грн (у травні – 8432,93 грн);

«Газовик» (Вінницька область) – 8808,68 грн (у травні – 8428,61 грн);

«Рівнегаз» – 8807 грн (у травні – 8426,93 грн).

При цьому найнижчі ціни у тих споживачів, які підключені до мереж таких підприємств (за 1000 куб. м):