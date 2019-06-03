Росію можуть відсторонити від Олімпіади в Токіо

Росія може зіткнутися з відстороненням від Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на свої джерела.

Приводом може послужити допінговий скандал за участю стрибуна у висоту Данила Лисенко. Його запідозрили в дачі неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів. Представників Всеросійської федерації легкої атлетики підозрюють у фальсифікації документів з цього розслідування.

Повідомлення про загрозу усунення росіян від Олімпіади надходять на тлі підготовки до засідання ради Міжнародної федерації легкої атлетики, де повинен буде розглядатися питання відновлення ВФЛА, членство якої було припинено ще в листопаді 2015 року. Засідання планується 8-9 червня в Монако.