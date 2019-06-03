Що відбувається з організмом, коли людина їсть морозиво

Повнить? Прохолоджує? Або допомагає впоратися з ПМС?

Коли стовпчик термометра піднімається, бажання купити морозиво або чудове італійське джелато зростає. Правда, закінчується десерт моментально, а ось відчуття провини залишається надовго. Чи варто так журитися?

Спочатку базові знання. Морозиво виготовляють на основі води або молока, тому варто враховувати, який тип обрати відповідно до нашими апетитами, уподобаннями і здоровим глуздом. Перші – сорбети, в їх складі 85-90% води. Другі – вершкові, більш кремові за текстурою, їх готують на вершках, молоці, йогурті або інших лактоінгредіентах. Що стосується користі – обидва види будуть приблизно рівноцінні. Правда, в різному обсязі: вершкове – більш калорійне (200-250 ккал на сто грам) на контрасті з сорбетом (близько сотні). Крім того, в будь-якому десерті містяться додаткові інгредієнти, які роблять його більш смачним і апетитним, але при цьому впливають на склад і енергетичну цінність. Це какао, горіхи, концентрати фруктів, підсолоджувачі, сиропи … І саме ці добавки (а не сама база морозива) роблять його більш-менш калорійним.

Ті, хто дотримується певного плану харчування або пильно стежить за раціоном, повинні розуміти, що випадковий ріжок морозива раз в тиждень, звичайно, не порушить ваш дієтичний баланс. Але якщо думка про калорії все-таки не дає спокою, робіть ставку на сорбети (не обов’язково без цукру, якщо тільки ви не діабетик). Другий «дієтичний» варіант – морозиво на молоці, а не вершках, або вершках із знежиреним молоком без добавок. Слідкуйте за тим, щоб в його складі не було шкідливих жирів типу пальмового масла. Багато хто плутає поняття «без цукру» і «без жиру» – щоб тримати себе в формі, потрібно виключити перше, але не обов’язково друге.