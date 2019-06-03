Астропрогноз на 3 червня: Рибам – фінансове щастя, а Ракам – почуття

Овен

У вашому житті обов’язково має з’явитися щось нове – цікава робота, незвичайне захоплення, красива любов. Вам щастить, як ніколи. Користуйтеся моментом! Чи не скоро удача ще так порадує вас.

Телець

Цей день сприятливий для активної діяльності, спортивних заходів. Тельці можуть вражати оточуючих своєю вправністю, кмітливістю, реакцією. Чим активніше ви проведете цей день, тим краще будете відчувати себе. В погожий день намагайтеся більше бувати на повітрі. А в негоду сходіть в спортзал або поплавайте в басейні.

Близнюки

Сьогодні вірогідне зниження енергетики Близнюків, ослаблення імунітету. Ви здатні підхопити інфекцію, можливий несподіваний підйом температури. Вам будуть дуже корисні фізичні навантаження. Займіться шейпінгом або відвідайте тренажерний зал. Якщо ви простудитесь, то буде корисно відлежатися в ліжку як мінімум зо два.

Рак

Не виключено, що ваші почуття до коханої спалахнуть знову, цьому сприятиме незвичайна подія або пригода, яке ви переживете разом. Можливо початок нового захоплюючого роману. Майте на увазі, що вашому партнерові може знадобитися як моральна, так і матеріальна підтримка.

Лев

Сьогодні з самого ранку в подружніх стосунках пануватиме ідилія, але потім і ви станете втомлюватися, і чоловік може дратуватися. Постарайтеся уникати суперечок. Вашому здоров’ю потрібна підвищена увага.

Діва

Саме сьогодні сприятливий день для формування стратегічних планів, ви намітили напрямки, за якими станете рухатися. Чи зможете завершити тривалий ремонт квартири, отримати водійські права або приступити до реалізації проекту, який принесе прибуток.

Ваги

Цей день розташовує до активного відпочинку, гучним і веселим сімейним заходам, змагань. Важко знайти людину з більш тонким почуттям гумору. Якщо серед ваших знайомих хтось заразливо сміється або майстерно розповідає якусь історію, то він, безсумнівно, Ваги. Його жарти ніколи не бувають плоскими або, навпаки, незрозумілими. Не намагайтеся якось уникнути участі в сімейному святі. Ця діяльність доставить колосальне задоволення. Адже ви так цінуєте сім’ю, так віддані в дружбі!

Скорпіон

Ймовірна різка зміна настрою у багатьох Скорпіонів. Верх візьме звична прагматичність. Загострене почуття обов’язку може стримувати вашу сексуальність, однак ви звикли отримувати результат. Вам доведеться зменшити запал, інакше можна влізти в борги або в кращому випадку остаточно заплутатися в своїх почуттях.

Стрілець

Сімейні проблеми на деякий час можуть випасти з поля вашого зору. Але вони неодмінно про себе нагадають за допомогою якого-небудь екстраординарного події. При вашій зайнятості і схильності віддаватися справі до кінця намагайтеся надовго не йти від домашніх обов’язків.

Козеріг

Цей день символізує буденність, нудьгу. Не виключено, що сьогодні шеф завантажить вас рутинною роботою. Сумлінно виконуйте всі доручення – ваші старання окупляться сповна.

Водолій

Цей день може відзначитися сварками, сутичками, протистоянням. Спокійний період можливий лише в першій половині дня. Але потім підуть гучні суперечки, сварки і сцени ревнощів. Проявіть розсудливість і переведіть все в жарт.

Риби

До середини дня ваші енергія та сміливість принесуть фінансові результати. В цей час ви можете зробити висновок важливі ділові угоди, зробити вигідні угоди. Рекомендується сконцентрувати свою волю на цілях матеріального благополуччя.

Джерело From-ua

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