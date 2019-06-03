Кліп про «напад Румунії» на Україну сфабрикував російський провокатор. ВІДЕО

Днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про те, як у 2022 році Румунія може, з метою захисту своїх громадян, гибридно окупувати Чернівецьку область України і частина Одеської області. Каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.

На публікацію даного відео і аналіз причин його появи, опублікований на сайті «ІС», відреагував військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Як з’ясувалося пізніше, автором провокаційного відео про «напад» Румунії на Україну став творець ще одного абсурдного відео – про те, що Естонія нібито готується напасти на Росію.

Ще кілька років тому цей «креативний» громадянин Росії лякав свій народ нападом естонців і окупацією Санкт-Петербурга. Автор стверджує, що Естонії нібито потрібні землі Ленінградської області РФ.