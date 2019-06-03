На дні. Що робити з економікою України?

Реальність така, що Україна сьогодні терміново потребує нової економічної моделі. В іншому випадку, вже дуже скоро її просто не буде країни. Те, що є зараз, назвати економічною моделлю не можна – це програма утилізації країни як такої вже в середньостроковій перспективі. Якщо дана модель буде реалізовуватись і далі, то років через 10-15 нас вже будуть обходити африканські «тигри», а потім і країни среднеафриканского рівня розвитку.

У підсумку, років через 20-30, останній виїхав за кордон українець має просто вимикати за собою світло і, наслідуючи комуністам 1919 року, написати на дверях – «Україна закрита, всі виїхали на заробітки». Або передати від неї ключі новому рачительному господареві, так як така земля пустувати не може за визначенням.

Це жарт, звичайно, але… в кожному жарті є частка гіркої правди. Особливо в цьому. Вже другий рік поспіль український бізнес усвідомлює в повній мірі, в яку дупу його втягнув курс на ЄС, але вдіяти він вже нічого не може. Пізно спохватилися, хлопці. Раніше треба було думати, коли ви разом з усіма скакали на майдані або спонсорували це антиукраїнське, як показали його наслідки, американський захід.

Сьогодні цілі галузі економіки відчувають кадровий голод, а з масовим відтоком найкращих кадрів говорити про зростання продуктивності праці в майбутньому просто нерозумно. А між тим тільки це може компенсувати зростання «гройсмановских» зарплат, щоб це одночасно не підкосило конкурентоспроможність вітчизняної промисловості і не викликало в майбутньому нового різкого обвалу курсу гривні, після чого ми всі знову станемо намагатися досягти рівня 2013 року.

До речі, якщо вірити навіть офіційними даними статистики, українська економіка досі не оговталася не тільки від кризи 2014 року, але і від кризи 2008-го. І тим більше нам далеко до рівня 1991 року. Особливо якщо його вважати коректних цифрах. Тобто треба усвідомити і прийняти той факт, що всі ці 30-річні експерименти з країною ДОСІ не привели її до рівня навіть 1991 року. І це факт, а факт – сама вперта штука в житті. А в цей час світ пішов далеко вперед. І піде ще далі, якщо, як було сказано вище, не знайти новий не утопічний економічний шлях розвитку.

І тут не обійтися без залучення інвестицій – як внутрішніх, так і зовнішніх. Сьогодні бізнес не хоче вкладати гроші в країну, де панує «патріотичний» свавілля і де тебе можуть помножити на нуль будь-яка «патріотична угруповання», чиїм шефові твоє підприємство просто припало до смаку. Народ масово тікає і Україна вже увійшла в ТОП країн по результату не лише робочих рук, але і мільйонерів.

По-моєму, треба чесно зізнатися чому українці тікають з країни і починати якось вирішувати цю проблему. А біжать вони не тільки з-за більш низьких, ніж в Європі зарплат, а тому, що остаточно зневірилися в її майбутнє та бояться за свою власну безпеку. Можна скільки завгодно говорити і писати про патріотизм жителів, але «голосування ногами» говорить про це краще будь-якої пропаганди. І не вирішивши питання особистої безпеки громадян і безпеки ведення бізнесу, рухатися далі не можна.

Як з цим боротися президенту? Потрібна чистка країни від нероб чиновників, які лобіюють свої інтереси в парламенті. Хтось повинен розчистити українські авгієві стайні, щоб хоч якось врятувати загибающуюся економіку.