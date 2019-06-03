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Діма Коляденко став на коліна перед Іриною Білик (відео)

03.06.2019

Несподіване зізнання колишнього чоловіка шокувало Білик

Буквально нещодавно хореограф Діма Коляденко шокував фанатів несподіваним вчинком. На конкурсі Miss Blonde Ukraine-2019 він разом зі співачкою і колишньою дружиною Іриною Білик виступали на сцені.

Прямо під час концерту Коляденко опустився на одне коліно перед екс-дружиною і вручив їй величезну обручку з діамантом. Хореограф зізнався Ірині в коханні та знову запропонував їй вийти за нього заміж. Про це пише Clutch.

“Іро, я все пробачу. Можливо, добре, що ми розлучилися. Але найголовніше – дуже хочеться маленьку дівчинку, третю. Щоб у неї було хвилясте волосся, як у тебе. Одним словом, Іро, виходь за мене заміж”, – заявив він.

Білик відповіла, що вона і так заміжня, але обіцяла подумати. Відзначається, що Ірина в шлюбі з Асланом Ахмадовим з 2015 року і разом вони виховують трирічного сина.

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