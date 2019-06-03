«Померти в Росії»: у Криму поскаржилися на свавілля окупантів в лікарнях

Жителі тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим) скаржаться на відсутність у лікарнях міста ліків для інсулінозалежних людей з цукровим діабетом.

Крім того, люди обурюються-за недбале ставлення до них працівників. П’яні медики буквально відправляють додому помирати людей у важкому стані. Скріншот такого крику душі опублікували на сторінці RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

«Моя сусідка кричала допомогти забрати її чоловіка з 1-ої міської лікарні, інакше він помре без інсуліну. Її чоловіка забрала швидка допомога з дачі в діабетичній комі, і у них не було інсуліну. Його повезли в 1-шу лікарню, але і там інсуліну не виявилося. Лікар подзвонив дружині і запропонував забрати чоловіка з лікарні. Сусід поїхав забирати, а там п’яний лікар видав їм людину при смерті і зняв з себе відповідальність. Сусід у лікаря запитав — а якщо людина помре по дорозі додому? Відповідь була: «Ну, що ж…» — скаржиться одна з місцевих мешканок.

У коментарях під постом користувачі відзначили, що ця розповідь відображає всю суть життя Криму в окупації і мовчазної згоди тих, хто підтримав анексію.

«Севастополь. Федеральна програма «Померти в Росії» особливо успішно в Криму і Севастополі реалізується серед діабетиків», «Допущенням «може бути, я не маю права критикувати роботу лікарів», кримчанин з усією очевидністю сам відповів на питання «тварь я тремтяча або право маю?», «Все для вас, все, як ви хотіли», — пишуть користувачі.

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2 червня 2019 р.