На Ейфелевій вежі з’явився зиплайн

У Парижі на честь святкування 130-річчя Ейфелевої вежі з’явився зиплайн — атракціон, завдяки якому найсміливіші туристи зможуть розгледіти місто з висоти.

Сталевий трос для спуску довжиною 800 метрів протягнуть від Ейфелевої вежі до Військової школи на Марсовому полі. Висота атракціону — 115 метрів.

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Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

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Публікація від Perrier France (@perrierfr) 31 Травень 2019 в 2:33 PDT

Хоча відкритого продажу квитків на зиплайн немає, будь-який бажаючий може спробувати удачу в конкурсі, де розігруються квитки на цей незвичайний для Парижа атракціон.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», біля Ейфелевої вежі з’явиться зелений коридор.

За матеріалами Delfi.ee

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