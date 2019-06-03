На Ейфелевій вежі з’явився зиплайн

У Парижі на честь святкування 130-річчя Ейфелевої вежі з’явився зиплайн — атракціон, завдяки якому найсміливіші туристи зможуть розгледіти місто з висоти.
Сталевий трос для спуску довжиною 800 метрів протягнуть від Ейфелевої вежі до Військової школи на Марсовому полі. Висота атракціону — 115 метрів.
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Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
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Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
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Хоча відкритого продажу квитків на зиплайн немає, будь-який бажаючий може спробувати удачу в конкурсі, де розігруються квитки на цей незвичайний для Парижа атракціон.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», біля Ейфелевої вежі з’явиться зелений коридор.
За матеріалами Delfi.ee
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