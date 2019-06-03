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У РФ чиновник-педофіл ґвалтував 5-річну дівчинку і знімав те, що відбувається на відео

03.06.2019

Правоохоронці Москви (Російська Федерація) затримали місцевого жителя, який за версією слідства протягом декількох років ґвалтував племінницю і знімав злочини на відео, щоб поділитися з іншими педофілами.

За попередніми даними, 33-річний Михайло, співробітник МФЦ (багатофункціональний центр — місце надання послуг за принципом «одного вікна») проживав у квартирі разом з матір’ю. Його сестра час від часу привозила до них племінницю.

Залишившись наодинці з дитиною, злочинець ґвалтував дівчинку, знімав на відео, а потім ділився кадрами з іноземними педофілами. Слідчі з’ясували, що вперше він зґвалтував дитину в 2017 році, коли дівчинці було п’ять років.

При цьому він робив фотознімки і відеоролики, ділився ними зі своїми знайомими — іноземними педофілами, щоб похвалитися.

Коли чоловік зрозумів, що за ним ось-ось прийдуть поліцейські, він поїхав на дачу, намагаючись там сховатися. Після затримання Михайло визнав провину, а дівчинка підтвердила його слова.

Слідчі СКР продовжують встановлювати точні обставини злочину.

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