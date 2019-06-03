Тупальский в ударі – Одеська митниця в кишені!

ЗМІ вже писали про те, що з недавнього часу, після поразки на президентських виборах Петра Порошенка, контроль над найбільш «ласими» українськими митницями почала відновлювати одіозна злочинне угруповання під проводом заступника начальника Київської міської митниці ГФС Сергія Купальського і його давнього бізнес-партнера Вадима Альперіна на прізвисько «Король одеської контрабанди».

Нещодавно клан Купальського-Альперіна закінчив формування кадрового кістяка своєї ОЗУ в Південній Пальмірі. Детальніше про складі корумпованих митників Одеси та їх покровителів — в нашому сьогоднішньому матеріалі.

Як «митниця давала добро»…

Саме тоді Тупальский знайомиться з одіозним контрабандистом – мільярдером Вадимом Альперіним. Знайомство швидко переросло в міцну дружбу, яка монетизировалась сотнями мільйонів доларів від кримінальних схем, збудованих новим начальником.

За цей час Сергію Тупальскому вдалося розставити на ключові посади своїх людей, повернути перевірені схеми заробітку «чорного налу» і обкатати нові. Альперін не просто відновлює сірі схеми і відверту контрабанду. Під його контроль виділяється цілий митний пост «Чорноморський» (відділ митного оформлення №1). Простіше кажучи, на цій посаді тепер розмитнюються виключно фірми «Короля одеської контрабанди» і ті імпортери, які прийняли умови Альперіна. У незгодних з правилами нового «господаря» виникають дуже великі проблеми, про які піде мова в наступному матеріалі.

Переконавшись у тому, що альперинские схеми в Одесі працюють без збоїв, Тупальский зі спокійною душею повернувся в столицю, на скромну посаду заступника начальника Київської регіональної митниці. Звідти простіше стежити за своїми ставлениками.

«Сірі кардинали» Одеської митниці

Отже, повернемося до головної теми — розкриємо карти і назвемо прізвища тих, хто формує кістяк злочинної ОЗУ Купальського-Альперіна на Одеській митниці.

Стежити за господарством «в Одесі поставили Володимира Передерія. Наше джерело в ГФСУ стверджує, що за призначення Передерія в Одесу клан Купальського-Альперіна заплатив в. о. голови ГФСУ Власову Олександру $100 тис. «При цьому, характерно те, що Передерій, згідно з наказом ГФСУ від 15 травня 2019 року №869-про отримав посаду всього на один місяць – з 15 травня по 13 червня 2019 року. Якщо клан заплатить Власову ще за один місяць, строк повноважень Передерія буде продовжено. Простіше кажучи, скільки будуть платити, стільки часу ця людина буде перебувати на керівній посаді», — каже наш інформатор.

Посаду в. о. начальника митного поста «Одеса-Центральний» зайняв Сергій Каширін. Кілька останніх років він заміщав начальника митного поста «Одеса-порт». В епіцентр публічних скандалів, освітлюваних ЗМІ, Каширін не потрапляв, його декларації про майно та доходи більш ніж скромні. Разом з тим, в соціальних мережах і на тематичних форумах, Каширіна називають спецом по контрабандних схем. Він покривав «сірі схеми» на Одеській митниці ще у часи «Минсдоха» Клименко, так що «справа» своє Каширін знає добре. Його, як і Володимира Передерія називають «людиною Альперіна», який давно і міцно «сидить на зарплаті» у контрабандиста.

Дуже цікавий персонаж. Завжди знаходив спільну мову з будь-якою владою. До Революції Гідності провертав афери на посаді заступника начальника митного поста «Іллічівськ» — начальник відділу митного оформлення №1. Працював так нахабно, що митні брокери навіть виходили на протести під стіни Фіскальної служби. Після Майдану знову просився в Одесу, але враховуючи вимоги активістів про люстрацію Гаврилюка, залишився в столиці на посаді заступника начальника Київської регіональної митниці. Періодично Гаврилюка відкомандировували в Одесу з «ревізією» для впровадження та обкатки чергових контрабандних схем. Раніше працював з відомими контрабандистами Аминевым і Сердюком. Але коли останніх силовики вибили з обойми, переметнувся до Вадима Альперіну.

Судячи з усього, цим він і продовжить займатися надалі. За інформацією джерела з ГФСУ, на даний момент Тупальский доручив Гаврилюку курирувати митний пост Альперіна «Чорноморський».

І нарешті – найцікавіша і непублічна особа в клані Купальського-Альперіна — це Павло Щербаков, заступник Департаменту протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ГФС.

У митній середовищі цю посаду називають просто – заступник по контрабанді. Дуже цікавий нюанс. Щербаков займає цю посаду ще з часів Калетника. І скільки б не змінювалося над ним начальників, Щербаков залишається непотоплюваний. Джерело в ГФСУ пояснює цей феномен дуже просто: цей чоловік – власник «кримінального митного общака» Одеси.

«Тут варто зробити маленький відступ і пояснити докладніше. Кримінальний митний «общак» – це все хабара з ТИСЯЧ дрібних імпортерів (найбільші, їх одиниці, заносять безпосередньо начальнику митниці). Так ось: завдання Павла Щербакова – вести ці списки і стежити, щоб «чорний нал» справно надходив в касу. З цього загальної «каси» Павло Щербаков роздає митним інспекторам долларовою зарплату. Більше того, саме Щербаков вирішує кому працювати на так званих «жирних посадах», де мзда тече рікою. По суті – це тіньовий начальник справжніх кадрів на Одеській митниці. Оскільки незговірливі інспектори у цій системі працювати не можуть», – говорить наше джерело в ГФСУ.

Тобто, виходячи з вищесказаного, Павло Щербаков – надійний, перевірений часом «гаманець», послугами якого користувалися і продовжують користуватися всі начальники митниці. Не став міняти його і Тупальский, так як Щербаков дав чітко зрозуміти – тільки він знає і курирує ТИСЯЧІ фірм-донорів «общака». До того ж Щербаков «склав присягу» служити «вірою і правдою» новому господареві.

Замкнуте коло

І останнє. Стратегія діяльності клану Купальського-Альперіна, в цілях безпеки, передбачає періодичну заміну начальників Одеської митниці. Приставка в.о. дозволяє їх міняти легко і просто у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

«Планується, що ротація людей Купальського на посаді в. о. начальника Одеської митниці буде здійснюватися раз на 2-3 місяці. Як тільки в ЗМІ з’явиться стаття про злочинної діяльності чинного в. о., його вмить виведуть з гри, і на його місце прийде інший в. о. Таким чином, суспільний резонанс поступово спадає. Після цього за злочинну діяльність береться вже інший в. о. З великою часткою ймовірності можу прогнозувати, що Володимир Передерій не на довго в начальниках. Місяця через 2-3 його змінить хтось інший. Але, хто б не прийшов, всі без винятку будуть людьми Купальського-Альперіна. Принаймні до тих пір, поки за посаду начальника митниці справно вноситься щомісячна «абонентська плата», — резюмувало джерело ГФСУ.