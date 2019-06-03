На Миколаївщині у лобовій ДТП загинув поліцейський

У Миколаївській області на відстані 5 км від смт Криве Озеро у сторону Первомайська лоб у лоб зіткнулися автомобілі ВАЗ-2107 і Renault Logan.

ДТП сталася 2 червня близько 12.00.

У результаті аварії загинув 27-річний водій ВАЗ, який є співробітником Кривоозерського відділення поліції. Він перебував поза службою (другий день у відпустці). Водій Renault Logan помер від отриманих травм у лікарні. Також була госпіталізована 33-річна дружина водія Renault.

Подію кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває слідство.