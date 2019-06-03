Фактори ризику хвороб серця в молодості

Серцево-судинні захворювання зазвичай асоціюються зі зрілим і літнім віком. Однак ці хвороби все частіше з’являються у молодих, і ось з яких основних причин.

Сидячий спосіб життя. Люди молодше 30, які більшу частину часу проводять в сидячому положенні перед комп’ютерами, значно частіше стикаються з серцево-судинними хворобами, порівняно з тими, хто веде активний спосіб життя.

Куріння. У цієї шкідливої звички маса негативних наслідків для нашого здоров’я, і одним з них є підвищення ризику серцево-судинних захворювань. Справа в тому, що куріння негативно впливає на здоров’я артерій і порушує кровотік до життєво важливих органів, включаючи серце і мозок.

Підвищений рівень холестерину. Неправильне харчування дуже поширене серед молодих людей, які надмірно оптимістично оцінюють запаси свого здоров’я. В результаті поглинання шкідливих продуктів збільшується рівень холестерину, що призводить до закупорки артерій і хвороб серця і судин.

Переїдання. Ще одна поширена проблема серед людей молодого віку. Підлітки і молоді люди часто пропускають сніданки і обіди, щоб потім компенсувати все це одним прийомом їжі. Саме під час нього і відбувається отримання надмірної кількості калорій. З часом все це призводить до зайвої ваги, ожиріння і ще однієї проблеми, про яку розказано нижче.

Підвищений артеріальний тиск. Зайва вага, неправильне харчування і шкідливі звички – все це фактори ризику розвитку гіпертонії. Сьогодні підвищений артеріальний тиск відзначається зовсім у молодих і в все більш зростаючих пропорціях. Це найбільший одиничний фактор ризику інсульту.

: МедікФорум