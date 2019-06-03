Сумна доля «совкового» пропагандиста, зробивши коло, повернулася у вихідну точку – журналіст про Познере

Журналіст-міжнародник, плюющий на міжнародні кордони і міжнародне право – це щось новеньке, але тільки не в Росії.

Є, звичайно, спокуса порівняти літнього Володимира Познера з юною Юлією Самойлової, яка (невинна душа) «не підозрювала, що гастроль в Криму обернеться для неї тревел-баном на в’їзд в Україну. Але порівняння було б для «метра» образою.

Все він чудово розумів, вирушаючи в Ялту, нелегально перетинаючи державний кордон з Україною. І знав про наслідки, так що заборона на в’їзд до сусідів (нехай не прикидається Самойлової) був його свідомим вибором.

Відвикнувши від кордонів в Євросоюзі і роз’їжджаючи по парижем і берліном (плутаючись у межах, паспорти і гражданствах), Познер, мабуть, вирішив, що «прокотить» і з Кримом. Але Росія – давно не Європа. Так що, не вийшло.

Ясно, що презирство до міжнародної кордоні – це свідомий ворожий жест на адресу України, фактично – визнання анексії законної (починаючи з введення військ і окупації – до фейкового «референдуму» під дулами автоматів). Демонстративне порушення кордону можна розуміти тільки так. о, так і другого). Не раз вже звучало в інтерв’ю, що «Путіна можна зрозуміти», що «розширення НАТО на Схід дало Росії право» на війну з сусідом, що у нас є «зона геополітичних інтересів» тощо (імперський набір демагога).

Так що питати: «чи Ворог України?» – смішно.

Так, – ворог. За фактом визнання окупації законною і легітимною. За фактом виправдання імперських воєн. Які ще сумніви? Та ще й демагог. Сумна доля «совкового» пропагандиста, зробивши коло, повернулася у вихідну точку.