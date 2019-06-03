Міфи української економіки. Україні слід перейти від колгоспного управління до державно-ліберальному

Тема соціальної держави в нашому суспільстві якось непомітно стала класифікуватися на одному рівні з площинним популізмом, хоча Україна – за Конституцією саме соціальна держава.

Сам термін з’явився ще у 19 столітті в період «прусського соціалізму». Недарма він звучить по-німецьки – Sozialstaat. Французький економіст Мішель Альбер класифікував наступні види капіталізму: неоамериканский/ангосаксонский і рейнський, він же «соціальний». Остання модель була реалізована на практиці Людвігом Ерхардом, видатним німецьким економістом, автором теорії «добробут для всіх».

Сьогодні економічну модель Німеччини можна назвати терміном «соціальний лібералізм», який передбачає з одного боку – забезпечення максимальних економічних свобод і розкріпачення духу підприємництва, а з іншого – наявність потужного блоку соціального забезпечення населення, гарантованого державою. Концепція соціально-ринкової економіки вперше була сформульована, як це не парадоксально, у важкі повоєнні роки німецьким економістом Альфредом Мюллером-Армаком, який весь час перебував у тіні більш відомого Ерхарда.

Згідно концепції Мюллер-Армака, ні держава, ні приватний бізнес, не повинні володіти монополією на прийняття глобальних рішень і своєї кінцевої мети всі вони повинні служити простим людям і їхнім інтересам. Можна виділити базові принципи німецької соціально-ринкової моделі економіки: прагнення до повної зайнятості; соціальна справедливість; захист вільної конкуренції шляхом обмеження монополій; всебічна підтримка сталого економічного зростання; стимулювання торгівлі і стабільна національна валюта.

Але на практиці головний системоутворюючий елемент цієї моделі – наявність консенсусу між державою, бізнесом і найманими працівниками стосовно перерозподілу національного продукту.

Сьогодні найбільш адекватний баланс інтересів держави і бізнесу спостерігається в країнах «соціального лібералізму», таких як Німеччина, Австрія, Швейцарія, скандинавських державах. В Англії і США зроблений крен у бік бізнесу, у Франції та Італії – в бік держави. Загальний баланс то лівіє, то правішає, і лише в економіках «рейнського капіталізму» він знаходиться на «золотому» перетині.

Соціальне держава «рейнської моделі» максимізує принцип соціальної справедливості. Наріжним каменем цієї системи є прогресивний прибутковий податок. Це в Україні 18% здирають і з працівника, який отримує «мінімалку», і сором’язливо утримують з багатомільйонних бонусів керівника «Нафтогазу». У Німеччині багаті несуть соціальну відповідальність за наявність у країні бідних і проявляється це в більш високих ставках оподаткування. Зате німецькі студенти можуть безкоштовно навчатися в найпрестижніших університетах, а в комуністичному Китаї і «соціальної» Україні багато позбавлені цієї можливості.

Тобто соціальна держава – це не завжди погано, і воно зовсім не перешкоджає динамічному розвитку бізнесу, а швидше навпаки.

Ще один міф – це так звана низька продуктивність людського капіталу в Україні. Саме цим фактом олігархи люблять пояснювати низький рівень перерозподілу трудових доходів через ВВП та диспаритет в заробітних платах, коли український металург отримує в рази менше німецького побратима, який виконує схожі функції.

Але тут важливо розуміти структуру трудових ресурсів в Україні. Економічно активне населення у нас з 2010 по 2018 роки скоротилася з 20,9 до 17,9 млн. чоловік. Варто зазначити, що вікові рамки даної категорії визначаються в інтервалі 15-70 років. При цьому вихід на пенсію встановлений у віці 60 років, а якщо взяти за основу освітню реформу і 12-річний цикл навчання у школі, плюс навчання у вищому освітньому закладі, то виходить, що поява нових економічно активних поколінь варто очікувати лише у віці 22-23 років. Таким чином, реальна прошарок економічно активного населення істотно тих 17,9 млн осіб, які фігурують у цифрах держстату.

Ще сумніше виглядає статистика середньооблікової чисельності штатних працівників: адже тільки штатний персонал можна розглядати як економічно активний кістяк економіки (враховуючи, що кількість реальних, а не фіктивних приватних підприємців у нас істотно менше, ніж це показує офіційна статистика). З 2010 по 2018 рік, кількість «штатників» скоротилася з 10,3 млн осіб до 7,7 млн., а їх питома вага в структурі економічно активного населення знизився з 49% до 43%.

В результаті цього структурного перекосу, ми і маємо ті показники ВВП, які опускають нас до рівня африканських країн на південь від Сахари. У 2018 році наш валовий продукт, номінований в доларах, склав приблизно 125 млрд. дол., а прогнозна чисельність населення – 42,2 млн осіб. В такому випадку, показник ВВП на душу населення (у доларах), за підсумками минулого року досягне 3 тис. дол., що переводить Україну до групи найбідніших країн світу.

Хоча даний індикатор дуже слабо кореспондується з реальними показниками реального рівня життя українців. І справа тут не у великій кількості іномарок на вулицях Києва і забитих столичних ресторанах. Просто непрямі методи оцінки рівня нашої економіки показують, що такого не може бути. Для більш об’єктивної оцінки, необхідно враховувати параметри тіньової економіки. В такому випадку, показник ВВП на душу населення складе 4,5 тис. дол. А якщо розрахувати даний індикатор, але вже на економічно активне населення, то отримаємо 7 тис. дол. При розрахунку на чисельність штатних працівників (а саме ними й формується основна частина валового продукту), індикатор ВВП зросте до 16 тис. дол. у рік на одного «штатника». А це вже вище, ніж показник ВВП на душу населення в тій же Польщі.

Правда у поляків цей показник визначений на все населення, але зате він не враховує фактор трудових мігрантів, які складають більше одного мільйона чоловік. Крім того, у багатьох країнах ЄС верхня вікова планка економічно активного населення майже збігається з віком виходу на пенсію, а таке поняття як робота без офіційного працевлаштування розглядається як ознака соціального парії.

Таким чином, проблема України полягає не в динаміці зростання ВВП. Кістяк економічно активного населення (штатні працівники) вже зараз генерують достатній продукт, щоб жити не гірше, ніж поляки і отримувати середню зарплату не 300 євро, а 600-800.

Корінь проблеми – це катастрофічне вимивання легального сектору економіки та перехід більшої її частини в тінь. В результаті чого, фіскальний та адміністративний тиск на підприємства багаторазово посилюється.

Намагатися вичавити з них додаткове зростання на 5-7% нагадує невмілого водія, який, не дивлячись на те, що показники оборотів двигуна на тахометрі знаходяться в червоній зоні, тисне і тисне на педаль акселератора. На мікрорівні – це призводить до розчарування середнього класу та стану фрустрації, або міграції за кордон (найбільш активна частина суспільства, що постійно відчуває, що її витискають як губку).

Отже, і дії уряду повинні бути адекватними існуючим викликам, а не міфічної проблемі зростання ВВП. Лінійне стимулювання зростання валового продукту в Україні більше нагадує «колгоспний» анекдот, коли для збільшення надоїв корів вирішили більше доїти і менше годувати. Нам потрібна комплексна, системна програма, яка буде охоплювати і демонтаж інститутів, контрольованих олігархами, та залучення широких верств населення в економічний оборот, в тому числі і з допомогою доступних кредитних інструментів, і наближення законів до реальної практиці, стимулювання зростання легальних трудових доходів, нова демографічна політика.

Все перераховане вище, можна віднести до складних, композитним, якісним, а не кількісним завданням і цілям, які дуже складно реалізувати на практиці. Поставити задачу зростання ВВП на 2-3% значно простіше і зручніше. От тільки з кожним роком зростання ВВП буде означати не поліпшення параметрів нашої економіки, а рівень її більш глибокого «віджимання».