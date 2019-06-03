Тиждень для більшої частини України почнеться грозами, градом і вітром

3 червня в Україні, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, в окремих районах південних та східних областей град і шквали 15-20 м/с.

Рівень небезпечності “жовтий”, попереджає Український гідрометцентр.

У північних областях сонячно.

Найспекотніше, за прогнозом, на сході – вдень до 31 градуса спеки, а на заході трохи прохолодніше: вдень від 23 до 26 градусів тепла.

Попри грози, 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві 3 червня висока пожежна небезпека (4 класу), а в Київській області 3-5 червня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Синоптик Наталя Діденко також анонсувала, що початок робочого літа в Україні буде з грозами, зливами та шквалами.

“3 червня грозові дощі охоплять західну частину України (на Волині та Рівненщині суттєві опади – навряд), пройдуть на Вінниччині, на Одещині, районах Кропивницького, на південній Київщині, дійдуть до Черкащини”, – зазначила вона.

За даними Діденко, у понеділок надвечір локальні грозові дощі можуть поширитися на всю південну частину й “більшість півночі”.

“Навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу із шквалом”, – попередила вона й закликала учасників заходів на відкритому повітрі до обачності.