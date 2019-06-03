Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ

Президент Володимир Зеленський указом від 3 червня звільнив з посади заступника Голови Служби безпеки України Віктора Кононенка.

“Звільнити Кононенка Віктора Іонасовича з посади заступника Голови Служби безпеки України”, – йдеться в тексті указу №349/2019.

Нагадаємо, 30 травня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на звільнення голови СБУ Василя Грицака, міністра оборони Степана Полторака і міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Першим заступником голови СБУ Зеленський призначив Івана Баканова – голову партії “Слуга народу”, юриста “Кварталу 95” і свого друга дитинства. Грицак пішов у відпустку, і Баканов керує СБУ в статусі т. в. о.

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