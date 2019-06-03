Кияни спостерігали нашестя метеликів з Північної Африки (фото, відео)

Днями жителі Києва спостерігали масову феєрію метеликів. Мігруючі види комах дістався до України з Північної Африки

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Міністерства екології та природних ресурсів України.

Як повідомляється, жителі столиці спостерігали міграцію метеликів солнцевіков Будякова (Vanessa cardui). В Україні цього метелика іноді називають чертополоховкой. Вона відноситься до мігруючих видів.

“Ще недавно ці” туристи “бачили пейзажі Північної Африки, а зараз подорожують на північ, щоб восени знову повернутися в Африку”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що під час міграції швидкість переміщення метеликів може досягати швидкості до 50 км / год, а за добу вони пролітають до 500 км. Метелики пролітають гігантські відстані і зимують десь на півночі Африки або на Близькому Сході, де відкладають яйця, і на цьому річний життєвий політ метеликів закінчується. Пізніше з яєць з’являється гусінь, яка згодом перетворюється в лялечку, і вже з неї навесні виростає нова метелик.

Чертополоховкі нового покоління знову збираються в зграї і повертаються за кілька тисяч кілометрів в Україну та інші країни Європи. Тут теж виводяться нові покоління солнцевіков, які знову і знову повторюють початковий цикл перелітних метеликів.

Нагадуємо, на початку червня минулого року в різних районах Києва також було помічено велику кількість метеликів. Причиною їх раптової появи експерти тоді називали “моментальну” весну.

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