Поліція в Читі розшукує автора образливого графіті про Путіна

У Читі поліція розшукує автора графіті, який залишив образливий напис про президента Росії Володимира Путіна на площі Революції в центрі міста.

«Надійшла заява про нанесення напису. Воно було зареєстровано в установленому порядку. Зараз вживаються заходи щодо встановлення осіб, які залишили напис», — цитує «Чита.ру» повідомлення прес-служби УМВС по Забайкальському краю.

За інформацією видання, напис з’явився на площі Революції в центрі Чити 31 травня. В прізвище президента, виведену на асфальті чорною фарбою, доданий знак хештега.

Нагадаємо, президент Володимир Путін підписав закон про неповагу до влади 18 березня. 22 квітня за цим законом був оштрафований на 30 тис. рублів житель Новгородської області Юрій Картыжев, який розмістив пости «Путін — казковий *******» (негідник).

Роскомнагляд, пославшись на закон про неповагу до влади, заблокував сайти ярославських ЗМІ 76.ru і «Яркуб» через новини про графіті, що ображає Путіна. При цьому жодних повідомлень редакції не отримували. Сайти були розблоковані лише після видалення фото з хуліганською написом.