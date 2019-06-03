Розчарований народ у вождя?

Люди мало сподіваються на Путіна, але приймають його правління як неминучість. А рівень невдоволення владою дзеркало опитувальних служб показати не може.

Скандал навколо раптового падіння путінського рейтингу, жертвою якого став лояльнейший ВЦВГД, висмоктаний з пальця. Ще один опросо довіру президенту, тільки що проведене ВЦИОМом за іншою методикою після того, як у Кремлі стукнули кулаком по столу, курйозним за формою, але не по суті.

Адже ставлення росіян до Путіна і справді можна виміряти кількома способами. Досі ВЦВГД ставив так званий відкритий питання («ми Всі одним людям довіряємо, іншим — ні. А якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте, а кому — не довірили б вирішення важливих державних питань?»). Тобто людина, з яким розмовляв інтерв’юер, повинен був сам згадати прізвища. Йому не підказували.

При такому способі виміру прізвище «Путін» назвали 30,5% опитаних, тобто трохи менше, ніж ВЦВГД фіксував в останні кілька місяців (32-34%). Право ж, принципових зрушень в цих цифрах не сталося. Тим більше, що та частка критиків — тих, хто згадали про Путіна як про людину, якій вони не довірили б «вирішення важливих державних питань» (6,3%), — теж скоротилася. У січні—квітні їх було близько 7-8%.

Коли ж ВЦВГД, прагнучи загладити неіснуючу провину, опитав тих же самих людей, не покладаючись на їх пам’ять («Скажіть, будь ласка, Ви довіряєте або не довіряєте Путіну?»), і відповідати довелося вже без вивертів, то розклад очікувано став зовсім іншим: 72,3% і 23,7% не довіряють. Навіть якщо опитувальна служба злегка і перестаралася (в інших полстеров пропорції відповідей на це ж питання трохи менш райдужні для вождя), то за порядком величини ніякого сюрпризу цей додатковий опитування теж не приніс.

Якими способами ні опрашивай, індикатори Путіна грунтовно знизилися в червні—липні минулого року, з нагоди пенсійної реформи, і з тих пір тримаються приблизно на одному рівні — все ще, по доповідям не тільки Вцвгд, але і інших полстерских фірм, досить переконливою.

Інше питання, чи відображається в дзеркалі опитувальних служб хоч якась реальність? Кожен може судити за особистим враженням. Сам я вважав і вважаю, що більшість людей сприймають бесіду з полстерами як розмова з начальством. Людина, більш-менш задоволений життям, начальству лестить. Але чим сильніше він роздратований своїм побутом, тим охочіше говорить керівництву що-небудь неприємне. Проте робить це, звичайно, з розумом, уникаючи висловлювань, які, за його оцінкою, тягнуть покарання. Так і народжуються рейтинги.

Вони все ще непогані у Путіна і є провальним у більшості інших наших керівних осіб і установ. Не виключено, що до них і справді ставляться гірше, ніж до першої особи. Але те, що їх ще й побоюються набагато менше, — безперечний факт.

Найзручніше простежити це по щоквартальних звітів фонду «Громадська думка», більш докладним і, на мій смак, більш акуратним, ніж вциомовские.

За даними Фгд, путінські індикатори в ці тижні жодним чином не звалилися. Навіть навпаки. У першу половину травня вони дещо зросли, що легко пояснити святковим настроєм людей, а за останній тиждень опустилися назад до рівнів, які встановилися ще в липні минулого року після «пенсійного» падіння.

За Хому, 63% опитаних зараз повідомляють, що Путін працює на своїй посаді добре, а 26% — що погано. Як і у Вцвгд, впевнене більшість «повністю» чи «скоріше» йому довіряє. Правда, співвідношення «повністю довіряють» та «повністю не довіряють» блискучим не назвеш: 26% до 17%. Особливо якщо порівняти його з тим, що було в посткрымском 2015-му (41% до 3%). Але запас міцності, як бачите, не так малий і сьогодні.

Що ж до «Єдиної Росії» (співвідношення «безумовно довіряють» та «безумовно не довіряють» — 14% до 24%) і, тим більше, прем’єра Медведєва (7% до 35%), то з ними респонденти не церемоняться. Але і ці пропорції теж встановилися ще минулого літа і з тих пір досить стабільні.

Щоб в умах людей стався ще один зсув, потрібні якісь великі, впечатлившие всю країну події. А таких в останні місяці не було.

Зате додалося подій локальних, приголомшливих місцеві співтовариства, зразок екатеринбургских мітингів у сквері біля драмтеатру і спроб зупинити спорудження сміттєвого полігону біля станції Шиес в Архангельській області.

Не буду торкатися закритих і відкритих опитувань, проведених на місцях подій, — про них розмова окрема. Але той же ФОМ щотижня доповідає про те, що він називає «протестним потенціалом» в масштабах Росії. У тому числі ділиться своїми міркуваннями про рівні загальнонаціональної готовність до всякого роду протестів.

Людям рік за роком, місяць за місяцем, тиждень за тижнем задають один і той же дивний питання («Якщо найближчим часом там, де Ви живете, відбудуться мітинги, демонстрації противників нинішньої влади та її прихильників, то як Ви, швидше за все, вчините?»), пропонуючи на вибір ще більш дивні варіанти відповідей («не підтримаю ні супротивників, ні прихильників нинішньої влади»; «піду на мітинг, демонстрацію проти влади»; «піду на мітинг, демонстрацію на підтримку влади» і т. д.)

Ось найсвіжіший розклад: на «мітинг проти влади» обіцяють вийти 10% опитаних, на «мітинг в підтримку влади» — 6%, а про намір не підтримати ні тих, ні інших повідомляють 53%. Якщо слідом за Фгд (і, можливо, начальством) приймати цю балаканину серйозно, то в кожному місті-мільйоннику в стані готовності вийти на вулиці перебувають сотні тисяч людей. Правда, вони знаходяться в готовності, судячи з опитувань, вже з давніх пір, і саме в останні тижні ніякого зростання протестного потенціалу» ФОМ не фіксує. У кінці травня нинішнього опубліковані «протестні» цифри навіть скромнішими, ніж кілька місяців тому.

Як це співвіднести з дійсністю? А ніяк не треба співвідносити. На цій ділянці життя дзеркало опитувальних служб взагалі не показує, що відбувається або може відбутися на ділі.

Хто ж стане всерйоз відповідати на такі питання? Не кажучи про те, що людина виходить на вулицю, керований раптово емоціями, які рідко може заздалегідь передбачити.

І вже зовсім курйозно, що опитувальна служба старанно обходить реалії наших протестів, взагалі не цікавлячись, як співгромадяни дивляться на типові ситуації, які виникають під час та після них. Адже не в кожного організм досить міцний, щоб витримати удари поборників порядку. І незважаючи на успішну боротьбу з бідністю, є ще люди, для яких тридцятитисячний штраф — серйозний витрата. Знаходяться і такі, хто обтяжений сім’єю або справами і не має дозвілля, щоб запросто відбути тиждень—іншу під арештом.

Тому читайте опитування, але не вимагайте від полстеров більше, ніж вони можуть дати. Не чекайте, що вони передбачать майбутнє. Життя завжди обжене звіти опитувальних служб.