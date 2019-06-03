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Ніхто не зрозумів, чого варто очікувати після з’їзду партії Порошенка — журналіст

03.06.2019

Від недавнього з’їзду новоствореної партії екс-президента України Петра Порошенко «Європейська солідарність» відвідувачі і гості могли помітити кілька дивацтв.

Про це пише журналіст Юлій Тонконіг.

За його словами, в числі учасників з’їзду було близько 90% прихильників «БПП», які «радісно аплодували оратору».

Крім того журналіст зазначив, що решта 10% гостей склали учасники ЗМІ, у яких, як він стверджує, на відміну від більшості були дуже сумні обличчя.

Юлій Тонконіг підкреслив, що Петро Порошенко на з’їзді «Європейської солідарності» нічого нового не сказав.

«Після двогодинного присутності на цьому з’їзді, ніхто толком і не зрозумів, куди і навіщо буде рухатися оновлена партія Порошенка», — додав журналіст.

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