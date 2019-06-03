Свобода слова від «1+1»: телеканал тонко підколов Зеленського

Телеканал «1+1» тонко підколов президента України Володимира Зеленського репортажем про кадрові призначення.

Зокрема, Зеленський призначив директора студії «Квартал 95» Сергія Трофимова на посаду першого заступника глави Адміністрації президента. Своїм першим помічником – бізнес-партнера Сергія Шефіра. Помічником президента став Андрій Єрмак, який є близьким другом Зеленського.

Також важлива посада дісталася друга дитинства Зеленського Івану Баканову. Його призначили першим заступником голови СБУ.

Ілюстрація ВВС

У мережі вже з’явилися перші «видеожабы» з цього приводу. Зокрема, у ролику, розміщеному у групі «Ізмаїл Бессарабський» в Facebook, пригадали передвиборчу обіцянку Зеленського не призначати на важливі посади «кума і близького друга».

«Призначення Зеленського або пам’ять равлики», – сказано в описі до відео, де показали нарізку репортажу ТСН і звернення на той момент кандидата на пост президента України.

«Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума або близького друга?! Чому так відбувається вже 28 років. Ми написали програму «Україна мрії». Зараз – наступний крок: команда мрії», – казав Зеленський, запропонувавши користувачам розповісти, хто повинен стати прем’єр-міністром, генеральним прокурором і так далі.

Користувачі також переписали його гасло «Зробимо це разом», який тепер звучить наступним чином: «Зробимо це разом – Ти все одно забудеш».

Відео: Зеленському нагадали, що він обіцяв не призначати на важливі посади друзів

Сюжет ТСН про кадрові призначення Зеленського

Раніше Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України та з військової служби в запас.

30 травня Зеленський вніс у Верховну Раду подання про звільнення міністра оборони Степана Полторака, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака. Новим керівником Генштабу ЗСУ замість Віктора Муженка став його перший заступник, головний інспектор ЗСУ, генерал Руслан Хомчак.

Пізніше Зеленський призначив Миколу Кулебу, якого звільнив колишній президент Петро Порошенко, уповноваженим з прав дітей. Адвоката, який представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського, Андрія Богдана він зробив главою АП.