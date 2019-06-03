Назвали продукти, які збільшують ризик смерті на 62%

Вчені довели, що регулярне вживання в їжу продуктів з високим ступенем переробки підвищує ризик передчасної смерті від інсульту і серцевого нападу.

Мова йде про чипси, пластівці, готові страви, газовану воду, пише BMJ.

Ультраоброблені продукти зазвичай продаються “готовими до вживання” в упаковці з промисловими речовинами, такими як консерванти та підсолоджувачі.

Французькі вчені вважають, що такі страви підвищують ризик отримати інсульт на 12%.

З’ясувалося, що якщо люди часто вживають готові страви (будь-які чипси й солодощі, а також газовані напої), то у них частіше виникають серцево-судинні хвороби.

Вживання більш як 4 порцій подібних продуктів в день збільшує ймовірність передчасної смерті більш ніж на 60%.

Експерти вважають, що ультраоброблені продукти викликають почуття голоду і призводять до ожиріння. Зайва вага, у свою чергу, пов’язана з проблемами серця і передчасною смертю.

: 24 канал