Hyundai показав електричний двоповерховий автобус

Для Hyundai Motors це перший подібний проект. За словами представників компанії, створення електричного двоповерхового автобуса націлене на зменшення міських пробок і зниження рівня забруднення повітря.

Китайська компанія BYD Auto в 2016 році поставила Лондону свій двоповерховий автобус, який працює на електричній тязі. Вибір лондонськими владою саме китайського виробника виглядав очевидним: ця компанія вже випустила понад 5000 електричних одноповерхових автобусів, які пройшли обкатку на дорогах більш ніж 150 країн світу.

Конкуренція змушує виробників постійно вдосконалювати свою продукцію. Саме цей посил враховувався Hyundai при розробці свого електробуса. Габарити, значно менші, ніж у китайського аналога (довжина – 12,9 м, висота – 3,99 м), роблять корейський варіант більш привабливим в умовах постійної завантаженості доріг у великих містах.

Після півтора років проектування та розробки свого концепту, 30 травня 2019 року автобус був показаний на корейської Виставці інфраструктури і транспортних технологій (Tech Fair). Представник Hyundai Бьенг Ву Хванг підкреслив, що при виробництві електроавтобуса враховувалися всі міжнародні екологічні тренди, впроваджувані в виробничий процес. Подібний транспорт не тільки робить повітря чистіше, а й зменшує затори на дорогах, здійснюючи перевезення великої кількості пасажирів.

Місткість автобуса – 70 пасажирів: 11 сидячих місць на нижньому ярусі і 69 на верхньому. Незважаючи на відсутність офіційної інформації про кількість стоячих місць, передбачається, що загальне число перевезених людей складе більше 80. «Дабл-деккер» оснащений автоматичними виїжджають рампами, що дозволяють приймати на «борт» людей з обмеженими руховими можливостями. Великим плюсом при цьому стане досить невеликий кліренс, що робить вхід в автобус зручним.

Водоохолоджувані полімерні батареї ємністю 384 кВтг дозволяють автобусу автономно покривати відстань в 300 км. При цьому повна перезарядка акумулятора займає всього 72 хвилини. За словами представників компанії, об’єднання мотора передньої осі потужністю 240 кВт і мотора задньої осі сприяє більшій ефективності рульового управління. У той же самий час індивідуальна передня підвіска забезпечить комфорт під час їзди.

На допомогу водіям нових електричних «дабл-Деккер» була розроблена система управління, що дозволяє повертати і передні, і задні колеса. Для підвищення рівня безпеки інженери оснастили автобус фронтальною камерою для виявлення перешкод і автоматичного гальмування. Система стабілізації на дорозі і технологія розпізнавання дорожньої розмітки покликана звести додаткові дорожні ризики до мінімуму.

Нагадуємо, що в Талліні тестують електробус Mercedes-Benz eCitaro, а у Вінниці в тестовому режимі вийшов на маршрут польський електробус Solaris Urbino.

Джерело BuildingTech

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