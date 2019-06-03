У Великобританії показали першу в історії зйомка затемнення

Британський інститут кіно і Королівське астрономічне товариство оцифрували і виклали в мережу першу в світі зйомку повного сонячного затемнення.
Запис зробили британський ілюзіоніст Невіл Маскелайн і американський астроном Джон Бекон під час експедиції в Північну Кароліну. Це була друга спроба Маскелайна відобразити сонячне затемнення — в перший раз він знятий його в 1898 році в Індії, але ту запис вкрали.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Це відео вважається найстарішим зі збережених астрономічних фільмів. Фахівці відсканували кожен кадр, а потім звели всі зображення в ролик з роздільною здатністю 4К
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», обсерваторія NASA двічі за 6 годин зняла сонячне затемнення.
За матеріалами Knife.media
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