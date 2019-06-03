У Великобританії показали першу в історії зйомка затемнення

Британський інститут кіно і Королівське астрономічне товариство оцифрували і виклали в мережу першу в світі зйомку повного сонячного затемнення.

Запис зробили британський ілюзіоніст Невіл Маскелайн і американський астроном Джон Бекон під час експедиції в Північну Кароліну. Це була друга спроба Маскелайна відобразити сонячне затемнення — в перший раз він знятий його в 1898 році в Індії, але ту запис вкрали.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Це відео вважається найстарішим зі збережених астрономічних фільмів. Фахівці відсканували кожен кадр, а потім звели всі зображення в ролик з роздільною здатністю 4К

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», обсерваторія NASA двічі за 6 годин зняла сонячне затемнення.

За матеріалами Knife.media

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