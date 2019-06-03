У Раду можуть пройти партії «Слуга народу», «ОП — За життя», «Європейська солідарність» і «Батьківщина», — опитування

Якби вибори до ВР проходили в найближчу неділю, то в парламент 5%-го бар’єру могли б пройти партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність» (колишня БПП), «Батьківщина»

Про це свідчать результати роллингового дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко.

Згідно з оприлюдненими в понеділок даними, партію «Слуга народу» готові підтримати 30,8% опитаних, «Опозиційну платформу – За життя» – 8,2%, «Європейську солідарність» – 7,9%, ВО «Батьківщина» – 7% респондентів.

Партія «Сила і честь» Ігор Смешко набрала б 4,8%, «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 3,5%.

За партію «Голос», лідером якої є співак і музикант Святослав Вакарчук, підтримали б 2,5% опитаних.

Роллинговое дослідження електоральних орієнтацій населення України було проведене в період з 15 по 31 травня. Всього по Україні було опитано 2100 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.