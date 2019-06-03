«Нам потрібно створити ще одну революцію. На цей раз — не на Майдані», — Вакарчук

Лідер партії «Голос» музикант Святослав Вакарчук заявив, що своєю метою бачить зараз розвиток більше, ніж партії — руху «справжніх змін в політиці».

«Ми хочемо нових людей у політиці. Тому коли закінчаться вибори, ми повернемося до більш ґрунтовної перебудови нашої мережі. Тому що у виграші парламентських виборів не закінчується наша ідея», — розповів Вакарчук.

«Відразу, як тільки пройдуть парламентські вибори, у нас, крім того, щоб починати впливати на роботу безпосередньо в парламенті, буде велика дорога. Зокрема, я своєю метою бачу розвиток структури, партії; можливо, навіть, я б сказав, рухи — більш , ніж партії — руху «Голос», руху справжніх змін в політиці, змін поведінкових. Нам потрібно створити ще одну революцію. На цей раз — не на Майдані», — заявив лідер «Голоси».

Він зазначив, що передбачає революцію «в головах».

«Я вважаю, що наша партія може стати провідником такої революції. Тому що нам чесно треба змінювати себе, а не тільки виганяти людей похилого віку і заводити нових. Тому що і нові люди, і ми з вами, — навіть якщо ми стоїмо на позитивних нових людських принципах — все-таки заражені вірусом цього пострадянського. І нам потрібно в собі робити ці зміни. І завдання руху «Голос» саме в цьому», — розповів Святослав Вакарчук.