В Амстердамі можна на день одружитися з голландцем

Амстердамські туристи тепер можуть на день «одружитися» з місцевим жителем у рамках ініціативи, спрямованої на боротьбу з негативними наслідками надмірного туризму.

Число відвідувачів Амстердама, за прогнозами, зросте до 29 мільйонів протягом наступного десятиліття. В даний час місто відвідують 19 мільйонів людей на рік. Населення столиці Нідерландів — всього один мільйон чоловік. На початку травня місто оголосив, що припинить активно розвивати туризм, так як кількість відвідувачів стало надмірним.

Ініціатива під назвою Untourist Amsterdam була створена для того, щоб дати зростаючому числу відвідувачів можливість внести свій позитивний вклад у розвиток міста. Співзасновник Сабіна Лінц пояснила, що група проводить ряд заходів, спрямованих на перетворення споживачів в корисних для Амстердама людей.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



Герб



Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Одним з таких заходів є проект «Marry An Amsterdammer» («Весілля з амстердамців»), в рамках якого місцевий житель і турист грають «весільну церемонію», з кільцями, обітницями та належної одягом. Церемонія триває близько 35 хвилин, а «медовий місяць» присвячений вивченню маловідомих місць міста. Незважаючи на те, що шлюб є символічним, у відвідувача з’являється шанс подружитися з місцевим жителем і дізнатися місто його очима.

Інші цікаві ініціативи Untourist Amsterdam для відвідувачів міста включають “weed dating” – побачення з місцевим, під час якого пара займається прополкою бур’янів на міський фермі, або прогулянку по парку з літньою людиною.

Рух «Marry An Amsterdammer» стартує на наступному тижні, на яку намічені перші «весілля».

За матеріалами Independent

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