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У зоні ООС загинув десантник

03.06.2019

Вночі у зоні ООС загинув військовослужбовець Вадим Забава. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило на своїй сторінці у Facebook

“Сьогодні вночі, 3 червня, під час виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил трагічно загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Забава Вадим Володимирович”, – йдеться у повідомленні прес-центру.

Загиблий десантник був родом із Запоріжжя. Як зазначили у ЗСУ, вдома у нього залишилися дружина, донька та син.

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